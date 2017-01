Scarlett e quella buccia d'arancia

In vacanza con il fidanzato Nate è passione

16/2/2012

Anche le più belle e invidiate del mondo nascondono dei difetti. E Scarlett Johansson ha deciso di svelare il suo in una romantica vacanza alle Hawaii. In compagnia dell'attuale fidanzato sfoggia un bikini azzurro che risalta la sua carnagione chiarissima e una significativa buccia d'arancia sul lato B e sulle gambe. Baci e carezze per lei sono più importanti di qualche piccolo inestetismo e come una vera diva sa come convivere con i propri difetti.

foto Novella 2000

Ci eravamo già accorti delle sue rotondità in occasione dei Golden Camera Award a Berlino a inizio febbraio: un abito lungo nero con spalline incrociate sulla schiena evidenziava le sue curve burrose. E ora, al mare arriva la conferma. Nelle immagini di Novella 2000 la Johansson mostra infatti un fisico appesantito e una vistosa cellulite sul sedere che prosegue fino alla piega delle ginocchia. Anche la pancia e le braccia non sono esattamente scolpite dai muscoli. Eletta ripetutamente una delle più belle del pianeta appare come una normalissima ventisettenne anni che deve fare i conti con un problema estetico che affligge molte donne.



A differenza di alcune sue colleghe che non si scoprono se non sono più che perfette, Scarlett non ha intenzione di rovinarsi una vacanza al mare con il suo nuovo amore Nate Naylor per colpa di qualche imperfezione. Prima un massaggio alla schiena e poi un lungo bacio sulla bocca non fanno altro che suggellare il loro amore. Per i ben informati si tratta di una storia importante.