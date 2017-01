Santarelli, Senicar, Tatangelo, le vip-gym

Quelle che scolpiscono le curve

16/2/2012

Elena Santarelli fa stretching, Rihanna si allena sulla cyclette, yoga sulla spiaggia per Nina Senicar e Fiammetta Cicogna, mentre Imogen Thomas ci prova con i pesi. Corpi statuari, linea perfetta e tanta ginnastica. Così le vip si mantengono in forma e scolpiscono le curve.

foto Twitter

Kelly Brook, testimonial della Reebook dimostra come lo sport renda sexy. Con qualche eccezione, specie se si esagera. Elisabetta Canalis è arrivata infatti quasi a mostrare le costole per il troppo allenamento in vista di “Dancing with the stars”, Anna Tatangelo si è invece divertita in palestra per partecipare alla versione italiana dello spettacolo. In palestra "saltella" per rafforzare i bicipiti anche Bar Refaeli. Michelle Hunziker fa ginnastica solo con il suo personal trainer e preferisce la natura alla palestra. In riva al mare si snoda come un serpente la bella Fiammetta Cicogna...



E se a qualcuno viene ancora da domandarsi come facciano le star ad essere sempre così in forma, ecco una gallery che risponde da sola. Ad ognuna la sua disciplina e i risultati si vedono!