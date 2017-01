Jennifer si spoglia per Gq

La Aniston in reggiseno e minigonna

15/2/2012

Tonica, sexy, perfetta. Jennifer Aniston posa in reggiseno a balconcino e minigonna nera con il collega Paul Rudd per un servizio per la rivista Gq America in uscita a marzo. Scherza giocando il ruolo della seduttrice e mostra tutto il suo fascino di ultraquarantenne in gambissima. E a chi la vuole presto sposa e mamma, avverte: “C'è tempo e se succede succede...”

foto Gq

Ribadisce ancora una volta di non essere incinta, mentre conferma che la sua relazione con l'attore Justin Theroux va a gonfie vele. Jen racconta come una storia d'amore cresca col tempo e con le persone. A volte ognuno prende la sua strada, a volte la strada la si percorre insieme. Bella, saggia, matura e sempre affascinante la Aniston posa con disinvoltura mostrando il suo sex appeal naturale e spontaneo.