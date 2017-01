I "cedimenti" di Ivana Trump

Al mare con Zequila mostra la cellulite

15/2/2012

Quante attenzioni per Ivana Trump a Saint Barts. In compagnia di Antonio Zequila, che non le toglie lo sguardo di dosso, prima si rilassa sdraiata sul lettino, poi si diverte in acqua. Prossima ai 63 anni non ha mai un capello fuori posto. Anche se uno sgambato bikini zebrato evidenzia sì delle gambe molto magre, ma piene di cellulite e con pelle cadente.

foto LaPresse

Si conoscono e frequentano da anni, ma era da un po' di tempo che non li vedevamo più insieme. Ed ora eccoli a mollo nelle calde acque tropicali che si godono una vacanza in pieno relax. Zequila, immerso nel mare fino al collo, con i capelli bagnati che toccano le spalle, e gli occhiali da sole somiglia lontanamente all'ex marito di Ivana, Rossano Rubicondi. Sarà per questo che gli si siede sopra le ginocchia e si lascia cullare dall'attore italiano come se fossero una vera coppia?



In spiaggia la Trump si sdraia sulla sabbia mentre lui, con un asciugamano attorno alla vita, indossa un costume (zebrato pure il suo), proprio di fronte all'occhio vigile della Trump.

Sicuramente più comoda sul lettino, Ivana, si lascia mettere la crema e sistemare la stuoietta sotto i suoi piedi dal suo cavaliere.



Lui, compiaciuto del suo fisico, trattiene il fiato e mostra alla Trump quel che rimane della sua "tartaruga". Lei, dal canto suo, offre una visione un po' più appesantita del suo corpo. Sulle gambe sono ben visibili i segni del tempo: pelle flaccida e tracce di cellulite non sono proprio un bello spettacolo. Ma di fianco al suo Zequila, la ricca ereditiera non prova nessun imbarazzo.