Teo e Francesca, amori in corso?

E' flirt a Miami tra Mammucari e la Chillemi

15/2/2012

Lui, Teo Mammucari, è un latin lover tra i più quotati dello showbiz, lei, Francesca Chillemi, è l'ex Miss Italia 2003. Insieme sono stati pizzicati a Miami, dove pare abbiano trascorso qualche giorno di relax. Sole, mare, caldo e divertimento come due fidanzati.

foto Diva e Donna

Gli scatti di Diva e Donna mostrano i due in compagnia di altri amici, sorridenti e visibilmente complici mentre paseggiano per una via di Miami e pranzano all'aperto sotto le palme.



Teo, che di belle donne nel suo passato sentimentale ne ha collezionate parecchie, sembra aver ceduto al fascino acqua e sapone della bella Francesca.



L'attrice, tornata single da poco, dopo la rottura con il fidanzato Francesco Scianna, potrebbe quindi aver già trovato un valido sostituto nella sua vita sentimentale.

Mammucari, dal canto suo all'attivo conta una serie di storie d'amore di tutto rispetto, da quella con Thais Wiggers, da cui è nata nel 2008 Julia a quella chiacchieratissima con Aida Yespica nel 2010 epoi un flirt con Raffaella Fico. Tutte donne bellissime e desiderabli.

Un vero dongiovanni insomma e un gran buongustaio. La bella ex Miss non sfigura certo nel suo album da intenditore!