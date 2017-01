Eli: sto bene con me stessa... e con Steve

La Canalis: ogni giorno è un sogno

15/2/2012

Serena, distesa, sciolta. Elisabetta Canalis, un anno dopo il suo primo Festival di Sanremo, torna a calcare il palco dell'Ariston più spigliata e rilassata. E' stato un periodo di grandi cambiamenti da quando la sua storia con Clooney è finita, è andata a vivere a Los Angeles, si è innamorata di Steve-O. "Ogni giorno è un sogno" dice. Intanto Gianni Morandi azzarda una palpatina al seno dell'ex velina durante l'esibizione...

foto Afp

“Non è la fine di un amore a cambiarti, ma quello che fai dopo. La mia relazione [con George Clooney] aveva un grosso peso mediatico, ma il cambiamento è avvenuto quando ho imparato a essere indipendente” spiega al settimanale Chi l'ex velina, fidanzata con l'attore Steve-O, protagonista di "Jackass", con qualche macchia nel passato.



“Quando incontro una persona provo a conoscere lei e non quello che rappresenta per gli altri - dice la Canalis - Giudicare un artista per il ruolo che ricopre a livello mediatico sarebbe come dire che Robert Pattinson è un vampiro anche nella vita. E poi la biografia di Steve è più ricca”. Poi continua: “Posso dire che sono in un momento sereno. Ho imparato che, prima di stare bene con un uomo, devo stare bene con me stessa, il resto viene di conseguenza. Ed è inutile cercare l'uomo ideale, una persona deve sorprenderti. A me è sempre successo così, le persone con le quali sono stata mi hanno dato più di quanto potessi immaginare”. E infine: “Mi piacciono molto le persone allegre, sicure di sé, che hanno una passione e inseguono i loro sogni”.