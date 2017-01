Belen a nudo per Vanity Fair

Scatti osè e confessioni della showgirl

16/2/2012

"Senza la bellezza non sarei andata da nessuna parte..." Lo ammette Belen posando in scatti mozzafiato sulle pagine di Vanity Fair e per il backstage e mettendosi a nudo in un'intervista-confessione. "Corona? A volte vorrei strozzarlo, giuro che è finita, poi ci ricasco, perché sono innamorata..."

foto Vanity Fair

Bellissima e senza veli Belen posa come una Venere coprendosi le intimità solo con una mela, poi in topless e ancora in jeans sbottonati e mini canotta che scopre il seno. All'apice della sua carriera, sulla cresta dell'onda più che mai, la showgirl argentina fa il punto della sua vita, senza peli sulla lingua per nessuno, tra gli alti e i bassi con Fabrizio Corona, il profondo dolore per la perdita del bambino e l'umiliazione per il video hard diffuso dal suo ex. "Il video è stata una violenza che mi ha stroncato", dice, anche se ammette che di sbagliato in quel video c'era soprattutto l'età, non la cosa in sé: "Tra noi donne siamo in tante a giocare con video e foto. All'inizio della mia storia con Fabrizio ogni tanto nascondevo una telecamera prima di fare l'amore...Erano splendidi filmati d'amore, che poi ho cancellato però...".



Poi la conversazione si sposta sui pregiudizi e sulla perdita di credibilità che proprio quel video ha diffuso tra la gente e allora lei fa pubblicare da vanity il certificato dell'ospedale che attesta il test di gravidanza positivo. "Mi fa schifo chi non mi ha creduto, mi fa schifo chi pensa che io possa essermi inventata una gravidanza per farmi pubblicità".



E poi Corona, lasciato e ripreso infinite volte. Tutta pubblicità anche questa? "Con Fabrizio non penso di aver fatto il miglior affare del mondo. Nessun rimpianto, ma certo una storia più regolare e "perbene" mi avrebbe creato meno ansie. Ci sono momenti in cui non ne posso più, giuro a me stessa che è finita, E poi lui sa come riprendermi, perché la realtà è che sono innamorata e non ci posso fare nulla". Una bellissima dichiarazione per San Valentino.