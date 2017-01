La Seredova: non poso più nuda

Alena ora fa la mamma e la moglie

14/2/2012

Da giovane si vergognava del suo seno voluminoso e camminava gobba per nasconderlo, ora che è mamma non vuole più posare nuda o presentarsi in bikini in tv. Nel mezzo c'è una carriera da attrice e da showgirl sexy che ha fatto perdere la testa a molti. Lei è Alena Seredova, moglie di Gigi Buffon, che al settimanale Grazia racconta: “Mi sono calmata, non sono più la pazza irruente che ero. Tranne quando sono in macchina da sola”.

foto Ufficio stampa

Odia i calciatori che si danno le arie perché corrono dietro al pallone, ama lo yoga e ammette che “i figli ti rendono felice, ma tolgono la libertà... Alla sessantesima cacca e dopo l'ennesima notte insonne, ognuna di noi ha pensato almeno una volta: ma chi me l'ha fatto fare?”. Alena è diretta e spontanea, racconta di quando da giovane si vergognava del suo seno: “Mia mamma faceva di tutto per farmi amare le mie tette, comprandomi reggiseni bellissimi, ma per me erano orribili. Ci ho messo molti anni per fare amicizia con il mio seno”.



E poi parla della sua vita a due con Gigi, di come l'abbia convinto a sposarla: “Gli ho rotto le scatole per quattro anni. Alla fine ha mollato”. Lui è sempre allegro e disordinato, lei un “controllore” dal carattere schivo: “Ho una faccia così antipatica che mi fermano raramente...! Noi cechi non siamo abituati al gran calore degli italiani... Sapete quando Gigi mi propone di fare un giro in centro a Torino? Il lunedì mattina, quando tutti i negozi sono chiusi. Che tristezza!”.