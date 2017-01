Star al bacio... "dirty" come quello della Tommasi

... dolce e romantico come quello della Cicogna

14/2/2012

Al freddo...romantico e dolce come quello di Fiammetta Cicogna e Tommy Chiabra a St. Moritz o al caldo in discoteca, passionale e "bestiale" come quello tra Sara Tommasi e il suo fidanzato il nobile Alessandro Verga Ruffoni Menon. Estremo come quello contorsionista di Elisabetta Canalis con il suo nuovo boy friend Steve O. e ancora "bagnato come quello tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini...Quando i vip si baciano fanno notizia... specie se è San Valentino.

foto Olycom

Suggella un amore, ma anche solo un flirt ed è uno dei momenti di massima intimità in una coppia. Consola, scalda e accende la passione. "Dirty Kiss" quelli di Sara Tommasi, che "costringe" il suo nobile fidanzato a siparietti hot in discoteca, ma si trasforma in una romantica gattina quando è sulla neve.

E il freddo aiuta l'avvicinarsi delle labbra per un caldo e dolce bacio anche per Fiammetta Cicogna e Tommy Chiabra, fotografati a St. Moritz pochi giorni fa. Una nuova love story di solito si ufficializza proprio con un bacio che i paparazzi non esitano ad immortalare. E così Elisabetta Canalis sdogana il suo nuovo amore Steve O proprio con un bacio acrobatico da contorsionista. E anche Michelle Hunziker ufficializza la sua relazione con Tomaso Trussardi con un romantico bacio. Si baciano per le vie di Milano anche Julio Cesar e la moglie Susana Werner e i soliti Angelina Jolie e Brad Pitt, dissipando ogni possibile voce di crisi in corso, Mariah Carey e Nick Cannon e Tamara Ecclestone con il suo boy friend Omar Khyami, all'aeroporto di Milano dopo la cacciata di Tamara da Sanremo. Bacio consolatorio.