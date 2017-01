Arianna mette in mostra le mutande

La David con un abito scollato e scosciato

14/2/2012

Un abitino nero, più simile a un body con la coda che non a un vestito da sera, che lasciava intravedere tutto. Arianna David, ex Miss Italia e ormai ex naufraga bis, si è presentata davanti alle telecamere con gli slip al vento. Sapeva che lo spacco eccessivo ed azzardato avrebbe mostrato le parti intime, ma ha giocato a far vedere le mutande nere. Esperimento riuscito e flash puntati anche sulle gambe e sul lato B.

foto Olycom

Dopo la prima edizione dell'Isola dei famosi si è dedicata alla famiglia ed ha avuto un secondo figlio, poi ha deciso di rimettersi in gioco accettando la sfida della seconda edizione da naufraga. Bikini sexy e spintoni con le avversarie fino all'eliminazione, ma con un'uscita che non è certamente passata inosservata. Arianna ha indossato un abitino nero con lo strascico dallo spacco vertiginoso che lasciava intravedere le parti intime durante ogni movimento. La David ne era ben consapevole: infatti si è infilata un paio di slip color carne aderentissimi e ha giocato a far vedere le mutande, in realtà mettendo in mostra il body nero. E muoveva il vestito in modo che si vedesse meglio...



Abbronzatissima e raggiante, la ex Miss Italia ha mostrato non solo le gambe messe in risalto dai tacchi alti con la zeppa gialli, ma anche il lato B grazie a dei volteggi voluti per far sollevare l'abito e restare semi-nuda. Senza dimenticare il décolleté che rischiava di strabordare da un momento all'altro.