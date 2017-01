Sports Illustrated elegge Kate Upton

La modella sulla cover della Swimsuit Special Edition

14/2/2012

Nel 2011 è stata eletta "corpo dell'anno" e le sue curve esplosive le hanno fatto aggiudicare quest'anno anche l'ambitissima cover dell'edizione 2012 dello Sports Illustrated Swimsuit Edition, la bibbia dei costumi da bagno, nel quale splendide top model vengono fotografate in bikini nei posti più belli del pianeta. Lei è Kate Upton, procace ventenne in topless...

foto Sports Illustrated

La copertina è stata svelata come sempre durante il "The Late Show with David Letterman" oltre che su un gigantesco cartellone a Broadway.

Un décolleté da capogiro, viso acqua e sapone e quel tanto di malizia intrigante che la trasforma in una lolita sexy ogni volta che posa, spesso con pochi vestiti addosso. Nel video di Sports Illustrated, girato in Australia la modella americana, di appena 20 anni, mostra infatti le sue forme conturbanti e un topless con il quale si guadagna a pieni voti la cover del magazine.



Non sono da meno le altre "bellissime", da Irina Shayk, cover girl della scorsa edizione a Alyssa Miller, sua "concorrente" in sex appeal e poi anche Cintia Dicker, Bar Refaeli... Tutte in micro bikini da location paradisiache tra Australia, Seychelless, Panama e Zambia.



Come ogni anno Sports Illustrated ha fatto centro un'altra volta. Per avere la propria foto in copertina modelle e fotografi fanno a gara, e ottenerla è come vincere un Oscar dell'editoria. Ogni anno, dal 1964, l'edizione dedicata ai costumi da bagno indossati dalle top più belle del pianeta, è attesa e annunciata. Un piccante e stuzzicante anticipo d'estate che ormai è diventato un cult.