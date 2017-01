Miley Cyrus: così vi piaccio?

L'attrice con capelli corti su Twitter

13/2/2012

E' dimagrita, ha tagliato i capelli, si è regalata un look più elegante e raffinato. Miley Cyrus, dopo aver abbandonato Twitter perché troppo invadente nella sua sfera privata, l'attrice torna a utilizzare il social network. Anzi, posta la sua ultima foto in cui appare con i capelli a caschetto corto fino alle spalle e lisci e chiede ai fan: “Vi piace?”. La 19enne dopo aver perso sette chili ora mira a una nuova immagine a partire dalla testa.

foto Olycom

Pare che a spingere la star di Hannah Montana a tutti questi cambiamenti sia l'amore per il fidanzato, l'attore 22enne Liam Hemsworth, protagonista del film The Hunger Games che uscirà a marzo. Per dimagrire ha speso ben 50mila dollari e, non contenta, ha dato anche un taglio ai capelli. Con questa nuova versione più chic ed elegante, Miley cerca di tenersi stretto Liam.