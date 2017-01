Emma Watson, capezzolo in vista

Si intravede dal corpetto di pizzo

13/2/2012

Sorriso malizioso e occhi luccicanti, ecco Emma Watson in splendida forma. La star di Harry Potter ha sfoggiato a Londra un abito in pizzo rosso, trasparente sopra. Poco più che ventenne ma già nel pieno della sua carriera artistica, l'attrice ha dispensato sorrisi ammiccanti ai fan, offrendosi agli obiettivi dei fotografi, impazziti per il suo décolleté.

foto Olycom

Bellissima ed elegante, Emma Watson si è presentata sul red carpet del party Lancome pre-Bafta a Londra con un abito rosso di pizzo con un grosso fiocco sul fianco, ma che lasciava intravedere il décolleté. L'attrice, nominata di recente tra le stelle che guadagnano di più sul grande schermo dalla rivista Forbes e da Box Office Mojo, si è presentata con i capelli raccolti e un rossetto perfettamente in tinta con l'abito. Gli sguardi però erano tutti per il capezzolo che si intravedeva sotto il pizzo.