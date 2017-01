La Brook e quelle dei leggings osé

Niente biancheria intima per Kelly

13/2/2012

Kelly Brook, Rita Rusic, Elisabetta Gregoraci sono solo alcune delle ultime belle dello showbiz immortalata con i leggings. Per la formosa modella e attrice una versione decisamente trasparente e osé che ha messo in mostra tutte le sue curve in una retrospettiva mozzafiato che fa dubitare della presenza di biancheria intima. Mise davvero sexy anche per la Rusic al Chiambretti Sunday Show, mentre Lady Briatore sfoggia i pantacollant sulla neve.

foto Olycom

Ma poi c'è Nicole Minetti, una fan dei leggings, Belen Rodriguez che grazie alle calze aderenti veste e sveste le sue gambe ma soprattutto il suo fondoschiena. E ancora c'è la versione hot di Katie Price, che prevede una sorta di leggings “ritagliato” che mette in mostra tanta pelle. Elena Santarelli, Francesca Fioretti e Sara Harding vestono così per un pomeriggio di shopping o una passeggiata in città.