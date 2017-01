Knightley, sexy e provocante

L'attrice posa per GQ seminuda

13/2/2012

Verrebbe da dire che è tanto bella quanto magra. La Knightley, sulle pagine di marzo di GQ UK posa intrigante in pantaloncini e maglietta. Trucco marcato e sguardo seducente fanno dimenticare la ragazzina acerba di "Sognando Beckham". Keira è consapevole del proprio sex appeal e in poche mosse davanti all'obiettivo lo dimostra con scioltezza.

foto Gq



Impossibile non notare quanto il suo fisico sia asciutto; lei è la prima a non nasconderlo tra vestiti aderenti e scollature vertiginose sui red carpet di tutto il mondo.

Ma sulla rivista inglese che uscirà il mese prossimo, l'attrice mostra la sua carica erotica. Bastano un maglioncino azzurro che lascia scoperte le sue gambe e una spalla sexy ma ossuta, un incrocio di mani tra i capelli mossi e un rossetto colore amaranto per accendere il desiderio di qualsiasi uomo.



Sguardo assente e costumino stile anni Cinquanta a pois evidenziano ancora di più la sua conturbante silhouette.