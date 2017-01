Autoreggenti hot, arriva Alejandra

La Alonso indossa soltanto la giacca

13/2/2012

Una calza sexy e un'autoreggente velata, una giacca nera e una décolleté rossa dal tacco vertiginoso. Così appare in un video provocante dedicato a San Valentino Alejandra Alonso, modella e nuova testimonial del brand Calzedonia. Originaria di Valencia in Spagna, Alejandra sfila da quando ha 17 anni e vive a New York. La bella spagnola 20enne adora indossare scarpe altissime con le quali seduce, ma non uscirebbe mai di casa senza i trucchi.

foto Da video

Le piace vestire sportivo e ha sempre sognato di diventare un angelo di Victoria's Secret. Dopo aver calcato diverse passerelle di alta moda è approdata al brand di biancheria intima, anche se ammette di sentirsi più a suo agio con i leggings e un abbigliamento comodo. Eppure a vederla muoversi smaliziata e decisa con le autoreggenti sembra proprio destinata a dare del filo da torcere alle colleghe.