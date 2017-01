Paola Perego felice per aver ridotto il seno

Anche Alessia Marcuzzi e bambola Ramona ci hanno dato un... taglio

13/2/2012

Non si è mai sentita a suo agio con quella, a suo dire, ingombrante quinta, e così ha pensato bene di ridurre il seno in una terza misura. Ora, Paola Perego si sente felice e non si è affatto pentita di essere ricorsa al bisturi. Altre celebrità come Alessia Marcuzzi e la tennista Simona Halep hanno seguito lo stesso percorso. Poi c'è Simona Ventura che dopo averlo "gonfiato" ammette che se potesse tornare indietro non lo rifarebbe più.

foto Olycom

La Perego racconta a Gioia che ridurre il prosperoso décolleté era il suo sogno sin da ragazza: "Io vivevo compressa in reggiseni che strizzavano, in bustini che facevo fare su misura. Il seno grande non appartiene al mio modo di essere. Oggi mi piaccio con tutti i miei difetti. Da giovane era più complicato, c’era sempre qualcosa che non andava. Ora penso che tanto il fisico di una ventenne non potrò avercelo mai più, quindi chissenefrega".



Analogo problema per la conduttrice del Grande Fratello, Alessia Marcuzzi che ha ridotto il suo seno nel 2003 quando, dopo la gravidanza, una quarta abbondante si è trasformata in una nona misura. Il punto è che nonostante sia ricorsa alla chirurgia il seno della bella showgirl si è di nuovo ingrossato. Colpa delle ghiandole, spiega lei. Anche la bellissima bambola Ramona ha voluto rimpicciolire il suo seno perché convinta che la sua “abbondanza” fosse un ostacolo per lavorare in tv. Per la tennista rumena Simona Halep giocare con un peso simile rischiava di rovinare la sua carriera agonistica, ma grazie a un piccolo ritocco correre da una parte all'altra del campo non è più un problema.



Non ci sono conferme, ma circolano voci anche sul seno dell'attrice musa di Woody Allen, Scarlett Johansson. Nel corso degli anni si nota infatti una sostanziale differenza di volume del suo décolleté e se qualcuno sostiene che si frutto un intervento chirurgico, altri pensano segua l'andamento del fisico dell'attrice: a volte molto asciutto, altre un po' più in carne. Forse è solo questione di copione.



Come invece non citare quella categoria che essendo stata sfornita da Madre Natura di un seno generoso ha pensato bene di ingrandirselo, per poi pentirsi. Stiamo parlando della presentatrice Simona Ventura, della ex concorrente del Grande Fratello Cristina Del Basso, della serissima Victoria Beckham e della bomba sexy Heidi Montag.