Beyoncé e Jay-z: "Ecco la nostra Blue Ivy "

Le immagini regalate ai fan sul web

11/2/2012

Beyoncé e il marito Jay-z presentano la loro prima figlia e lo fanno sul web. La cantante e il rapper hanno infatti deciso di non chiedere nessuna esclusiva milionaria, ma di regalare ai fan le immagini della bambina, nata a inizio gennaio, pubblicandole online.

foto Dal Web

Blue Ivy appare in braccio alla madre e al padre, probabilmente ancora in clinica. La coppia ha anche postato un chiaro messaggio sul web: oltre a ringraziare chi ha voluto condividere con loro la felicità per la nascita della bambina, i due divi si affrettano a ringraziare "per il rispetto che mostrerete per la privacy di questo nostro bellissimo momento".