Eli, Ilary e Guenda che pelose!

Ecco come vanno in giro per scaldarsi

10/2/2012

Il look delle vip quando fa molto freddo? Stivali e gilet pelosi sono l'ultimo grido. Ne sanno qualcosa le fashioniste di Roma, Milano o Sankt Moritz, come Ilary Blasi che sfoggia improbabili scarpe col tacco e col pelo leopardate, o Elisabetta Gregoraci che per ripararsi dal freddo si affida a un gilet peloso con le frange o ancora Guendalina Canessa che indossa un pellicciotto bianco mentre ai piedi ha messo stivaloni fin sopra le ginocchia.

foto Olycom

Dopo aver passato diverse settimane al caldo di Malindi, Elisabetta Gregoraci è volata sulle montagne dell'Engandina per assaporare un po' del freddo dell'inverno che ancora non aveva avuto il piacere il sentire. Per una passeggiata insieme al marito Flavio Briatore per le vie di Sankt Moritz Eli sceglie un total grigio-nero. Ai piedi indossa un paio di stivali di mongolia neri, jeans grigi attillatissimi, un gilet lungo di pellicciotto con le frange e un cappellino in tinta sulla testa. Accanto alla donna delle nevi c'è Flavio che sfida il freddo con un paio di scarpe da jogging.



E che dire di Guendalina Canessa? Sempre attenta al suo abbigliamento la ex gieffina supermodaiola esce con una giacca di pelo bianca candida. La Canessa non teme le temperature gelide di Milano e lascia il gilet aperto mostrando una t-shirt e un golfino slacciato. Evidentemente a tenerle caldo ci pensano gli stivali che arrivano ben oltre il ginocchio.



Ancor più originali le scarpe di Ilary Blasi che per una serata con il marito Francesco Totti e alcuni amici sceglie un paio di décolleté con il pelo leopardate in tinta con la borsa. La mise è tanto azzardata che anche gli amici si soffermano sul look della Blasi facendola scoppiare in una bella risata.