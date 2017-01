Eddie Cibrian posa senza veli

La riscossa degli uomini celebri

10/2/2012

Anche mariti e fidanzati si spogliano e si fanno immortalare in pose super sexy. Dopo David Beckham, ormai habitué delle pubblicità hot, ecco il bellissimo Eddie Cibrian, attore televisivo e fidanzato della cantante LeAnn Rimes, senza veli per la linea da bagno Charisma. Prima di lui in pose sexy anche Gabriel Aubry e Jason Lewis.

foto Facebook

I maschi "celebri" rivendicano insomma il loro diritto a mostrarsi semi-nudi, proprio come fanno le loro consorti. LeAnn Rimes in prima fila. La bella cantante viene spesso immortalata e paparazzata per le sue curve sexy, e non è la sola.



Servizi fotografici super sensuali anche per altre splendide mogli di altrettanto splendidi mariti, da Miranda Kerr, consorte di Orlando Bloom a Luisana Lopilato, che ha sposato Michael Bublé. E poi Belen, Kelly Brook, Heidi Klum e così via... Adesso tocca ai signori uomini.