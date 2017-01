Lindsay Lohan sembra una 50enne

Occhi spenti sul red carpet dell'Amfar

10/2/2012

La frangetta le copre gli occhi spenti e in stile "post sbornia", la pelle del viso sembra macchiata, oltre che piena di lentiggini e Lindsay Lohan dimostra 30 anni in più di quelli che ha. Al Gala di beneficenza Amfar a New York l'attrice americana ha dato il peggio di sé esteticamente. Ben diversa dagli scatti provocanti di Terry Richardson, dove mostra il suo lato "maledettamente" sexy.

foto Ap/Lapresse

Di anni Lindsay ne ha 25, la maggior parte dei quali vissuti "pericolosamente", tra problemi di droga, furti, carcere, incidenti, riabilitazioni continue e perenni processi. Se il nostro corpo e il nostro volto parlano di noi, allora per la giovane "ribelle" di Hollywood tutto torna.



Dopo l'ennesima condanna per guida in stato di ubriachezza e furto, la bionda attrice, che sta seguendo un programma di riabilitazione svolgendo servizi sociali, ha ricevuto una relazione positiva da parte del giudice della Corte Suprema di Los Angeles, la seconda negli ultimi mesi: "Basta continuare in quello che stai facendo, sembra che tu stia proseguendo sulla giusta strada".



Quello sguardo perso sul red carpet dell'Amfar sembrerebbe parlare del contrario, ma vogliamo credere in lei, forse Lindsay era solo un po' stanca...