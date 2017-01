Carol e Alba, trasparenze al top

Sotto l'abito sbuca la biancheria nera

10/2/2012

Sono passati i loro primi cinquantanni e Carol Alt e Alba Parietti sono in magnifica forma. La modella più famosa degli anni Ottanta e la showgirl che con le sue gambe ha fatto impazzire i telespettatori sportivi sfoggiano un look strepitoso che mette in evidenza le loro curve. Carol indossa un abito trasparente sotto il quale emerge un fondoschiena al top, mentre Alba osa altrettanto con una mise velata che mette in bella vista slip e reggiseno.

foto Ap/Lapresse





La top model in occasione dell'Amfar a New York ha indossato un abito Cavalli decisamente hot. Sorridente e raggiante Carol Alt ha mostrato le sue forme e in particolare l'obiettivo dei fotografi si è soffermato sul suo lato B.



Macchine fotografiche puntate anche per Alba Parietti che a Milano al Mondadori Multicenter ha presentato la sua autobiografia. Per lei un vestito nero trasparente sotto il quale spuntavano slip e reggiseno. Per entrambe una mise forse azzardata, ma che non poteva non strappare grandi applausi.