Flavia vento mostra le gambe... e non solo

Focus sulle intimità poco nascoste dell'ex naufraga

10/2/2012

In abito lungo total red con spacco vertiginoso davanti, Flavia Vento siede su uno sgabello e mostra le gambe coperte di punture di insetto, retaggio della sua (di)avventura isolana. I flash dei paparazzi però sanno dove puntare l'obiettivo, perché il siparietto diventi più intrigante. E allora ecco che dietro lo spacco lo sguardo cade sulle intimità non ben nascoste di Flavia. Slip color carne o nulla sotto?

foto LaPresse

Il quesito si pone, gli scatti galeotti indugiano sui particolari. La Vento ha dato forfait all'Isola e ha chiuso definitivamente col gioco, come aveva già fatto nel 2008.



Adesso in studio racconta la sua esperienza e mostra le gambe "deturpate" dai mosquitos, cercando di spiegare le ragioni della sua “fuga”. L'obiettivo però è più interessato al "vedo non vedo" dietro il vertiginoso spacco del suo lungo abito rosso. E' lì che naufragano gli sguardi.