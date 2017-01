San Valentino, le vip si spogliano

Lingerie di pizzo per sedurre i loro compagni

10/2/2012

Pizzi, merletti, balconcini, push up, slip, tanga o culotte di tutti i colori. Per San Valentino si è scatenata la caccia alla biancheria intima più sexy e le vip sono le prime a mettere in mostra le loro forme prorompenti. Da Raffaella Fico a Belen Rodriguez, passando per Luisana Lopilato, Kelly Brook, Catrinel Menghia e Tanya Mitiushyna, senza dimenticare gli angeli di Victoria's Secret. Ecco una carrellata delle star pronte a sedurre.

foto Ufficio stampa

Raffaella Fico in versione testimonial di intimo, prendendo il posto di Aida Yespica per il brand Sìèlei, ha scatenato le ire di Mario Balotelli, mentre Belen Rodriguez, affascinante e hot per l'intimo Jadea, è pronta a scatenare i fan curiosi di vederla in biancheria. Il marito di Luisana Lopilato, Michael Bublè, è abituato a vedere le pagine patinate con la bella mogliettina in slip e reggiseno che con le sue curve ha fatto aumentare le vendite di Ultimo. Per il giorno degli innamorati gli angeli di Victoria's Secret Lindsay Ellingson, Adriana Lima e Doutzen Kroes regalano una collezione tutta sexy e rosa.



Poi c'è la bombastica Kelly Brook per New Look, Catrinel Menghia, la modella-fotografa diventata famosa sul web per le pose piccanti durante lo show di Chiambretti, in pizzi e giarrettiere a luci rosse per Lise Charmel, Tanya Mityushina, la bionda e angelica testimonial di Intimissimi che affianca la sensuale Irina Shayk. Insomma di lingerie ad alto tasso erotico ce n'è per tutti i gusti e per chi è a corto di idee per San Valentino ci sono ottimi spunti.