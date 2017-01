La Pellegrini battuta... in sex appeal

Greta Cicolari e Marta Menegatti, la coppia d'oro del beach volley italiano spodestano Federica Pellegrini dal podio di donna più sexy dello sport. Troppo gossip intorno a Fede e pochi ori olimpici, sostengono i manager e imprenditori italiani intervistati dalla Hrd training group, che ha condotto l'indagine Per gli uomini di business infatti sono le sportive le donne più sexy d'Italia, piuttosto che le showgirl o le ballerine.

Ecco perché la Pellegrini perde posizioni e consensi, troppa esposizione mediatica la mettono al pari di veline e starlette dello showbiz. Secondo il 34% degli intervistati è infatti molto più sexy il corpo allenato e scolpito di una sportiva.



Rispetto alle donne dello spettacolo, poi, le donne dello sport trasmetterebbero maggiore carattere e sicurezza per il 21% dei manager, cosa che le renderebbe più 'appetibili' dal punto di vista ormonale. Infine, per il 13%, sexy è anche sinonimo di valori e di sani principi morali. Nella graduatoria delle sportive più desiderate dai manager al primo posto per il 23% delle preferenze ci sono Greta Cicolari e Marta Mengatti.



La nuotatrice Federica Pellegrini si colloca al secondo posto, con uno scarto minimo, per il 22% dei voti. Podio anche per Francesca Piccinini (18%), una delle pallavoliste più attraenti d'Italia, che proprio in questi giorni posa senza veli sulla nota rivista Playboy, in vista delle Olimpiadi di Londra 2012. La bella tennista Flavia Pennetta è al quarto posto (14%): androgina sì ma ritenuta molto sexy forse anche grazie alle recenti apparizioni in qualità di modella di un noto brand di bikini, in occasione della fashion week milanese.