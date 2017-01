Tamara è pigra, arriva la cellulite

Nelle spa per togliere gli inestetismi

9/2/2012

Viziata no, pigra sì. Tamara Ecclestone, la figlia del patron della Formula 1, dopo essere stata esclusa dal Festival di Sanremo, precisa di non essere una ragazza capricciosa, ma durante il suo show ammette di essere un po' lazzarona. “Non vado in palestra e per liberarmi dalla cellulite vado nelle spa” ha detto. Negli ultimi tempi, infatti, la sua silhouette è apparsa particolarmente florida e la buccia d'arancia è comparsa sulle sue cosce.

foto Olycom

“Praticamente vivo in vacanza e non ho certo bisogno di venire in Italia a spese altrui” aveva detto la Ecclestone parlando del suo disappunto per le bugie uscite dopo essere stata lasciata fuori dal festival della canzone. “Quella della starlette capricciosa è una gran bella scusa” aveva tuonato. Intanto Tamara gira il mondo e si dedica al suo show su E! Tamara Ecclestone Billion $$ Girl. In tv mostra la sua casa, i suoi cani, i suoi vizi e quel che fa nella vita. Tutto compreso. Pure le cure termali e i trattamenti anticellulite. Perché “sono una pigra e non vado in palestra”, racconta. Proprio la buccia d'arancia sembra essere comparsa sulle sue cosce messe a nudo da un abito decisamente inguinale. Per Tamara non sarà difficile trovare il trattamento giusto per porvi rimedio...