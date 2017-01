Lindsay Lohan osé in bianco e nero

Scatti provocanti di Terry Richardson

9/2/2012

Ampie scollature sul prosperoso décolleté, dove spunta anche un capezzolo, sigaretta in bocca e tacchi a spillo. E' una Linday Lohan "decadente" e "maledetta", quella immortalata dal fotografo Terry Richardson, nei bellissimi scatti in bianco e nero in cui l'attrice americana appare più provocante e sensuale che mai.

foto LaPresse

LiLo mostra nuovamente il suo lato più "scabroso" e ribelle, fuma, beve e guarda con aria di sfida nell'obiettivo in pose languide. Le foto sono state scattate all’hotel Chateau Marmont, tra i più amati dalle star, dove, sembra che l'attrice americana si sia trasferita dopo aver lasciato la sua casa di Venice in California.



In uno scatto Lindsay posa accanto al libro “Furious Love“, che racconta la storia d’amore passionale tra Elizabeth Taylor e Richard Burton. Un'allusione, si può pensare, ad un suo possibile ruolo nel film sulla vita della Taylor di cui da un po' si parla a Hollywood e per la cui parte principale la Lohan sarebbe in gara con la rivale mora Megan Fox.



Lindsay commenta entusiasta le foto sul suo Twitter: "I love my @Terry_World haha".