Sosta selvaggia per la Minetti a Milano

Nicole lascia la macchina sul marciapiede e va in pizzeria

9/2/2012

Ahi ahi ahi Minetti! Il consigliere regionale non dà certo un buon esempio lasciando la sua Smart sul marciapiede nel centro di Milano. Sarà il gelo, il ritardo o una semplice leggerezza, ma la bella Nicole l'ha comunque fatto e poi si è diretta spensierata in pizzeria accompagnata dal suo assistente Luca Pedrini. Vestita di leggings lucidi e cappottino corto con cappuccio, è apparsa decisamente infreddolita.

foto Olycom

La Minetti, in quanto consigliere, ha già le sue belle agevolazioni per ciò che riguarda il parcheggio, visto che sulla sua auto campeggia un tagliando che permette la sosta libera in tutte le zone di rilevanza urbanistica, inclusi, spazi blu e gialli.



Ma con questo gelo Nicole avrà sicuramente pensato che la soluzione migliore per essere sempre fashion senza rischiare di congelare è quella di parcheggiare a ridosso del locale. Un passo, et voilà è già al calduccio a godersi la serata in compagnia.



Vestita con aderentissimi pantaloni neri che mettono in evidenza la sua invidiabile silhouette, stivali bassi con pelo e pellicciotto corto, è uscita dal ristorante con il cappuccio sulla testa che le copriva in parte anche il viso. Infastidita dalla presenza dei fotografi si è lasciata sfuggire delle piccole smorfie e poi si è rintanata nella sua piccola Smart. Sarà stato per l'imbarazzo causato dalla sua sosta vietata o colpa del freddo pungente?