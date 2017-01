Miranda Kerr posa in semi-topless

L'angelo di Victoria'S Secret è hot

9/2/2012

Bellezza mozzafiato, curve tanto perfette da sembrare photoshoppate, viso angelico. Ecco Miranda Kerr sul set di un servizio fotografico mentre “indossa” la biancheria di Victoria's Secret dedicata al giorno degli innamorati. Mentre chi osserva Miranda pensa che il marito Orlando Bloom sia proprio un uomo fortunato, un'altra modella Kylie Bisutti si ritira dalle passerelle proprio perché da adesso in poi “il suo corpo apparterrà solo al marito”.

Miranda posa indossando i completini intimi della nuova collezione: reggiseni che mettono in mostra il florido décolleté e slip essenziali per mostrare un sodo lato B. E poi ci sono le foto in topless, nascosto ora da un cuscino, ora da un lenzuolo. La Kerr dimostra di essere sempre al top con un photoshoot davvero da urlo. La sua collega Kylie ha preso invece una strada diversa. Dopo aver stracciato la concorrenza di 10mila ragazze per piazzarsi tra gli angeli e dopo soli due anni di passerelle, a 21 anni ha detto addio alle foto hot. Va bene sfilare, ma niente lingerie – ha detto la Bisutti – Il mio corpo dovrebbe essere solo di mio marito, è una cosa sacra”.