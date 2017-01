Le star alle prese con i figli

Victoria, Anna & Co versione mamma

9/2/2012

In scena o sul red carpet glamour ed eleganti, con i figli al seguito in versione mamme, spesso disperate. Come Victoria Beckham, tacchi altissimi e mini mozzafiato all'aeroporto di New York con la piccola Harper, che le rigurgita addosso il latte appena bevuto. Il mestiere di madre non è facile nemmeno per le star. Da Gianna Nannini a Nina Moric passando per Jessica Alba anche le mamme vip si "sporcano".

foto Olycom

Perché il mestiere di mamma non è facile nemmeno per le star. E questo può significare sporcarsi davvero, come nel caso dell'ex Posh Spice, che i paparazzi hanno immediatamente immortalato con il latte della piccola Harper sulla mano e sul braccio, o svestire semplicemente i panni della stella per indossare quelli molto più comodi e meno eleganti della mamma.



E' il caso di Jessica Alba, ciuccio in bocca e poco trucco con il suo secondogenito in braccio e poi Gianna Nannini, imbacuccata nella neve con Penelope, o J.Lo, jeans e t-shirt, che porta la sua bambina al mare.



Per alcune l'eleganza è innata e, anche se alle prese con i propri piccoli il loro look non fa una piega. E' il caso di Nicole Kidman o Miranda Kerr, di Elisabetta Gregoraci e Anna Falchi, impeccabile in tenuta da sci mentre fa divertire la sua bambina sull'altalena e di Alena Seredova.



Heidi Klum si mette persino a pattinare sul ghiaccio spingendo la carrozzina, Angelina Jolie sembra perfettamente a suo agio con la schiera dei suoi bambini. Carla Bruni porta la piccola nel marsupio e sembra tutto fuorché una "premiere mamma". Giorgia Palmas e Nina Moric vestono casual, jeans e maglietta per passeggiare con i loro figli