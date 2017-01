Anna Falchi sogna il secondo figlio

Con Ruggieri vuole allargare la famiglia

8/2/2012

Anna Falchi sogna di allargare la sua famiglia. Dopo Alyssa, di 13 mesi, avuta dal suo ex Denny Montesi, pensa ad un secondo figlio con l'attuale fidanzato Andrea Ruggieri. Ma non ha nessuna intenzione di trasformarsi in casalinga: "Non vedo l'ora di tornare in pista, aspetto delle nuove notizie che spero arrivino presto" rivela in un'intervista a Chi.

foto Chi

La storia d'amore con Ruggieri procede così bene che il desiderio di una seconda maternità, per la Falchi, appare una conseguenza naturale. Ora che il rapporto con Montesi è tornato disteso si è alleggerita di un problema non proprio da poco. "Il passato è passato e nel presente lui è il padre di mia figlia e lo sarà per sempre", ammette l'attrice che guarda al futuro immaginando una famiglia allargata, come ormai ce ne sono tante, insieme ad Andrea e Alyssa. Guai ad immaginarsela a casa perché in veste di massaia proprio non ci si vede.