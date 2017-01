Belen multata, Borriello paga

Il calciatore sborsa 650 euro per la ex

8/2/2012

Alla fine paga sempre Borriello. Il calciatore in forze alla Juventus è stato fermato al confine italo-svizzero perché su di lui pendevano multe non pagate per un totale di 800 franchi (650 euro circa). “Non è possibile” avrebbe detto Marco, secondo quanto racconta il quotidiano Il Giorno. Poi però l'arcano è stato svelato. Le multe le avrebbe collezionate tempo fa la ex fidanzata Belen Rodriguez alla guida della Mini di Borriello.

Non è la prima volta che Marco deve pagare multe collezionate da Belen. Era successo qualche anno fa a Milano. Allora la cifra era ben più alta: seimila euro per contravvenzioni prese addirittura da Fabrizio Corona, fidanzato con la Rodriguez. Il calciatore in quell'occasione ricevette persino il Tapiro d'oro per la vicenda. Questa volta Borriello, dopo l'iniziale disorientamento e un po' di disappunto, avrebbe sborsato quanto dovuto.