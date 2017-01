Sara sexy groupier mostra il topless

La Tommasi posa nuda per il mensile francese New Look

8/2/2012

Dopo aver mostrato il "meglio" di sé in Italia, Sara Tommasi ha deciso di far conoscere le sue "doti" anche all'estero posando per la rivista francese New Look. Vestita da sexy groupier lascia scoperto il suo florido décolleté. Sguardo provocante, papillon al collo, mutandine e autoreggenti aumentano il tasso erotico delle immagini.

foto New Look Fr

Si è messa a nudo davanti ai bancomat per protestare contro il potere delle banche, ha posato al fianco del suo attuale compagno Alessandro Verga Ruffoni Menon con miniabito e autoreggenti in bella vista, ha girato un video sempre seminuda per Alfonso Luigi Marra. Ora eccola, senza veli e prosperosa più che mai nel servizio di una rivista d'Oltralpe con un seno assai tonico che desta qualche sospetto. Merito di qualche esercizio miracoloso, di un nuovo ritocco dal chirurgo o più semplicemente di Photoshop? Il dubbio è più che lecito.



Lasciato alle spalle un lungo periodo buio, la showgirl, che di mattina lavora nello studio di un commercialista e nel pomeriggio si dedica al mondo dello spettacolo, è rinata al fianco del ricco fidanzato blasonato Alessandro. Con lui ammette di fare sesso più di cinque volte al giorno, spesso solo per accontentarlo. Il suo amore procede a gonfie vele e alla rivista francese confessa: "Non sono una escort. Se lo fossi stata, sarei ricchissima".