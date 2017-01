Satta, compleanno su Twitter

Ecco le foto della festa e dei regali

8/2/2012

Melissa Satta ha festeggiato il compleanno. E su Twitter, oltre agli auguri degli amici più cari, sono piovute le foto della festa con le amiche e dei regali. La Santarelli le ha donato una borsettina rosa griffata, Borriello dei braccialetti swarovski molto trendy, la Prati un mazzo di fiori e poi un bouquet di rose rosse e una bella torta. Ma di Boateng nessuna traccia, con lui festa privata e regalo speciale?

foto Twitter

Potevamo perderci il compleanno della Satta? Melissa non manca occasione per postare le foto private della sua vita e così un bel momento di festa con le amiche più care diventa una diretta web. Camicia bianca, foulard nero con i teschi attorno al collo e un sorriso smagliante per l'affascinante Melissa che ha festeggiato con Elena Santarelli, Simona Salvemini, Cecilia Capriotti e altri amici a Milano. Su Twitter ci sono anche alcuni regali che ha ricevuto, ma non c'è nulla di Boateng. Al fidanzato calciatore la ex velina deve aver riservato un party tutto speciale, intimo e privato. Ma la curiosità sul regalo che il milanista ha dato alla Satta è tantissima.