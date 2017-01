Marcuzzi-Facchinetti, nozze in estate

La promessa nel giorno di San Valentino

8/2/2012

Cosa regalerà Francesco Facchinetti ad Alessia Marcuzzi per San Valentino? Lui su Facebook ha chiesto consiglio ad amici e fan, ma alla fine ha deciso. Il regalo, scrive lui, inizia con la lettera K e scatta il toto-dono. Intanto si dice che in casa ci sia fermento e voglia di nozze. Una cerimonia intima, ma da favola, magari in estate, quando il Gf sarà finito e proprio quando la coppia festeggerà i due anni d'amore.

foto Olycom

Secondo Diva e Donna, la promessa più grande arriverà proprio nel giorno degli innamorati. Perché i due stanno vivendo un momento d'oro e il matrimonio è sempre stato nei loro piani. “Francesco è un vero e proprio mammo” dichiara Alessia; mentre lui dice: “Ogni tanto le dico: e mollala un po' questa bambina, dalla in braccio a qualcun altro. E lei risponde: no è Mia”.



Sui social network lui l'ha soprannominata “lapinella” e spesso ne parla come di sua “moglie”: “Lo so non è mia moglie ma mi piace chiamarla così”. E se le nozze arriveranno in estate, tutti saranno felici. A partire dalla mamma di Francesco che diceva: “Sono giusti l'uno per l'altra. Lo capisco dall'energia fresca che sprigionano quando sono insieme”.