Kim, il sedere più bello del mondo

La Kardashian sbaraglia Rihanna

7/2/2012

Il suo fondoschiena è tra i più paparazzati, tanto che si è detto e scritto di tutto, al punto che la sorella è arrivata a mostrarne la radiografia per provare che è vero al 100%. Ora il lato B di Kim Kardashian ha ottenuto il giusto riconoscimento ed è stato eletto il più bel sedere del mondo. Almeno secondo un sondaggio condotto dalla rivista Zoo magazine.

foto LaPresse

La bella 31enne, fresca di divorzio, ha sbaragliato la concorrenza di Rihanna, Scarlet Johansson, Pixie Lott. In classifica solo 36esima Pippa Middleton. Della retrospettiva della sorella della duchessa di Cambridge sono stati spesi fiumi d'inchiostro, eppure i fan hanno preferito le forme burrose e rotonde di Kim o di Rihanna, lasciando Pippa indietro. Tra i primi venti lati B ci sono quelli di Jessica Biel, Shakira, Beyoncé, mentre non c'è traccia di Cheryl Cole.



"Le curve di Kim sono famose in tutto il mondo", ha detto il direttore della rivista Zoo, Damien Mc Sorley. "Quindi si è meritata il titolo". Poi ha aggiunto: "Siamo rimasti sorpresi che Pippa Middleton non è rientrata nei primi 10, la bandiera della Gran Bretagna è stata rappresentata da Pixie Lott".