Sui red carpet le star scelgono il black

Scarlett burrosa, Bar filiforme

7/2/2012

Sui red carpet d'Europa le star scelgono il total black. Splendida, filifome e sexy Bar Refaeli sfoggia a Londra un lungo abito con spacco. In lungo e nero anche Tamara Ecclestone, "fuggita" da Milano. A Berlino invece Scarlett Johansson in black è più "burrosa" che mai.

foto Olycom

Definirla cicciottella però sarebbe offensivo e forse anche esagerato, certo è che la bella musa di Woody Allen, che a Berlino ai "Golden Camera Awards" ha ricevuto il premio come "miglior attrice internazionale", non ha niente a che fare con le forme anoressiche di molte star dello showbiz.



Le sue curve sensualmente femminili e la sua aria languida la rendono una delle donne più irresistibili di Hollywood. Curve super sexy ma più spigolose anche per la conturbante Bar Refaeli, bellissima a Londra insieme ad una "vistosa" Tamara Ecclestone, anche lei in total black, appena tornata da Milano e desiderosa di riscatto sulla scena. Per lei décolleté in primo piano e flash assicurati.