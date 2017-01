Cat, la fotografa più sexy della tv

La modella è sposata con Brambati

7/2/2012

Era già famosa per aver posato sulle copertine dei magazine più importanti, per aver sfilato in lingerie per grandi griffe, per essere stata il volto principale delle passerelle di Armani. Da quando è apparsa in versione fotografa sexy nel "Chiambretti Sunday Show", è anche tra le più ricercate del web. Lei è Catrinel Marlon, nota come Catrinel Menghia, modella 26enne rumena e moglie di Massimo Brambati, ex calciatore e commentatore tv.

L'altra sera è apparsa in America nello spot della Fiat 500 Abart mentre seduceva con il suo fisico mozzafiato. Ma ha fatto faville anche in Italia quando è arrivata negli studi di Chiambretti per scattare foto a Tamara Ecclestone: gli obiettivi erano tutti per lei. Catrinel, mora, curve perfette, sguardo intrigante, ha posato per famose campagne pubblicitarie ed è la modella della linea di intimo francese Lise Charmel.



Modella, fotografa e anche wags, visto che ha sposato un ex calciatore, Massimo Brambati, ora commentatore sportivo per Italia 7 Gold. Proprio il nome di Brambati compare in un tatuaggio che la Menghia si è fatta incidere sull'inguine. Una tipa seducente, intrigante e anche ironica Catrinel, che sul suo profilo Facebook racconta dell'incontro con Dustin Hoffman ai Golden Globe. L'attore chiede alla modella: “Hello! And what is your name?”; lei risponde: “Hi, my name is Cat” e Hoffman: “Oh hi, my name is dog”.