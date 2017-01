Playboy Germania compie 40 anni

Un anniversario hot con dodici mesi ad alto tasso di eros

7/2/2012

Playboy Germania compie 40 anni e per l'occasione sforna un calendario 2012 a luci rosse, anzi rossissime. Dodici splendide Playmate, le vincitrici del concorso Playmate dell'anno 2011, senza veli per 12 mesi bollenti di un anno ad altissimo tasso erotico.

foto Playboy

Le sexy Playmate posano completamente nude in location marine, con la promessa solenne che l'estate sta per arrivare.



E mentre il freddo attanaglia l'Europa, Carolin, Viktoria, Daniela e Franziska, e ancora Irena, Katia e le altre, ammiccano maliziose in barca, al timone o in spiaggia, bionde o more che siano, sfoggiando i loro corpi statuari e le loro curve conturbanti. Via libera all'immaginazione e ai sogni.