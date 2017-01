La Manaudou torna in vasca

Laure pronta a sfidare la Pellegrini alle Olimpiadi 2012

7/2/2012

La turbolenta campionessa francese Laure Manaudou è volata in America per sottoporsi a un duro allenamento: il suo obiettivo è riuscire a qualificarsi per le prossime Olimpiadi di Londra dove potrebbe incontrare la sua rivale di sempre Federica Pellegrini. Esercizi in vasca e in palestra le hanno fatto recuperare la forma perduta visto che in due anni di pausa è ingrassata di 20 chili.

foto Olycom



E' sempre stata un personaggio difficile, fuori dagli schemi. Scandalosa (come non dimenticare gli autoscatti osé) e spesso capricciosa, ha fatto parlare di sé non solo per gli ori vinti in vasca. Nel settembre del 2009 annuncia il ritiro e subito dopo conferma la sua gravidanza. Poi il silenzio per due anni. Laure si allontana dall'acqua e si dedica alla sua bambina, Manon. E inevitabilmente mette su qualche chilo di troppo.



A giugno del 2011 si accosta nuovamente alla sua grande passione e in questi scatti possiamo ammirarla mentre dà il meglio di sé tra attrezzi e corsie. In palestra, con canottiera e pantaloncini, solleva pesi mostrando un fisico già molto tonico.

Conclusi quegli allenamenti si tuffa in acqua con un costume viola sgambato. Tra una vasca e l'altra si rilassa in una piccola piscina idromassaggio con il padre di sua figlia e suo collega, Frederick Bousquet.

Gambe e braccia muscolose potrebbero tornare a dare del filo da torcere a Federica Pellegrini. Come sappiamo tra le due non c'è mai stata sintonia sia in vasca sia fuori (le due hanno in comune una storia d'amore con Luca Marin) e questa volta la Manaudou potrebbe rischiare di rovinare la scena alla nostra nuotatrice italiana famosa per le sue medaglie e per la sua storia d'amore con Filippo Magnini.

Si può dire che i sacrifici di questi mesi stanno mostrando i loro frutti perché appare più bella e solare che mai. Sempre molto seria, difficilmente l'abbiamo vista sorridere in pubblico. Ora che sembra avere trovato quella serenità interiore che le mancava da tempo e una discreta forma fisica sarà interessante vederla combattere fino all'ultima bracciata con la nostra Federica nazionale.