Quelli che... in fuga dal grande freddo

E quelli che battono i denti

7/2/2012

C'è chi si rilassa al sole in California, chi batte i denti sotto la neve. Mentre Kelly Brook in Brasile e Candice Swanepoel a St. Barths sfoggiano i loro sexy bikini, Madonna e Kate Moss si coprono fino al collo in Europa per difendersi dal grande freddo. Le bizze del tempo e dei vip!

foto LaPresse

Gianna Nannini sfida le intemperie e i dieci gradi sotto lo zero per portare a passeggio la piccola Penelope. Anche J.Lo porta a spasso la sua bambina, ma la location è completamente un'altra: la calda spiaggia della California. Miley Cyrus e le sorelle Hudgens a Beverly Hills scoprono le gambe in mini shorts, mentre Tim Barton e Helena Bonham Carter giocano sulla neve con i bambini a Londra.



E sulla neve c'è anche Michelle Hunziker, nella sua amata Svizzera. Fanno da contraltare Michale J. Fox e la sua bella moglie tra le onde del mare di St. Barth, dove incontriamo anche la splendida modella Candice Swanepoel. E ancora freddo e gelo per Alessia Fabiani, Madonna e Kate Moss incappucciate e impellicciate fino al collo e look estivo per Nina Senicar impegnata a fare yoga in California. Quando il tempo fa le bizze le star seguono a ruota.