La Jolie sopravvive mangiando bacche

Non ha tempo per la cucina, solo frutta

6/2/2012

Si dice che sia incinta, si vocifera che aspetti ancora due gemelli, ma intanto Angelina Jolie sui red carpet appare sempre più trasparente, ossuta e decisamente magra. Una persona che ha lavorato con l'attrice ha raccontato al Daily Mail che Angie spesso si dimentica di mangiare per occuparsi dei suoi sei figli. E sopravvive con una manciata di bacche. Durante un recente photoshoot la Jolie ha mangiato solo qualche mandorla e frutto esotico.

foto Getty

“Ha chiesto di poter avere una ciotola con delle bacche... e questo è tutto quello che ha mangiato per tutto il giorno, anche se c'era un pranzo a buffet in offerta - ha raccontato la fonte - Ha detto che è così occupata con i bambini che si dimentica di mangiare, e che quando lei si siede a tavola preferisce frutta e verdura per essere in forma. Le piacciono particolarmente i frutti esotici, i frutti di bosco, perché contengono tante sostanze nutritive”. Ecco dunque svelato il segreto della linea di Angelina. Tra l'altro le bacche di Acai sono l'ultima moda a Hollywood, perché pare che aumentino il metabolismo e favoriscano la perdita di peso. E' una bacca piccola, rotonda, di colore viola, simile al mirtillo, alla quale vengono riconosciute proprietà anti-ossidanti ed energizzanti.