Stacy super sexy a Las Vegas

Gambe lunghissime e perfette in vista per la Keibler

6/2/2012

Look super sexy per la bionda Stacy Keibler, fidanzata di George Clooney. Al Bank Nightclub di Las Vegas l'attrice, modella ed ex wrestler ha presentato il Big Game Eve, evento legato al footbal americano, di cui è tifosissima e con il quale ha iniziato la sua carriera come Cheerleader. E lo ha fatto sfoggiando le sue lunghissime gambe perfette.

foto LaPresse

Inguainata in un miniabito nero di Alexander Wang, che le sottolineava le forme sensuali, giacca di The Eternal e con ai piedi sandali di Christian Louboutin, Stacy è sembrata più in forma che mai.



Una donna e una fidanzata "perfetta" per George. A fine serata l'atletica presentatrice ha persino ringraziato tutti su Twitter per essere intervenuti all'evento e aver reso piacevole la serata. Clooney non poteva scegliere meglio.



Stacy è bella, bionda e sorride sempre, senza rubargli mai la scena. E quando è lei la protagonista, sa essere sexy, socievole e al tempo stesso discreta. Tutte doti che le hanno fatto guadagnare la fiducia del fidanzato il quale ha messo una buona parola per lei lanciandola nel mondo del cinema.



George ha infatti provveduto a far entrare la sua fidanzata tra i "clienti" dell’agenzia di spettacolo più quotata e potente del mondo la William Morris Endeavor, che ne curerà gli interessi. L’agenzia è la più frequentata dalle star d’America che fanno di tutto per farsi spalleggiare da questo colosso creato da Zelman Moses. Tra i prediletti della William Morris Javier Bardem, Richard Gere, Ben Affleck, Keira Knightley, Robert Pattinson e numerosissimi altri.