Pippa torna dal suo ex, George Percy

La piccola Middleton innamorata di un duca, tra i più ricchi del Paese

6/2/2012

Il prossimo matrimonio "reale" potrebbe essere il suo. Pippa Middleton, la damigella con il lato B più desiderato d'Inghilterra, continua a rubare la scena alla sorella Kate, duchessa di Cambridge. Si mormora adesso infatti che la paparazzatissima 27enne si veda seriamente con uno degli uomini più ricchi del Paese, George Percy, primogenito del duca di Northumberland.

Il giovane duca sarebbe proprietario, fra l'altro, del castello di Alnwick, meglio noto come Hogwarts dove hanno girato i film di Harry Potter.



A decretare il quasi fidanzamento tra i due è stato il Sun, che parla di "storia seria". In realtà tra Pippa e il coetaneo George la frequentazione risale ai tempi dell'Università a Edimburgo, dove ebbero anche una breve love story, all'ultimo anno di college.



L'anno scorso la sorellina reale e Percy si erano visti, poco dopo la fine della storia tra Pippa e il banchiere Alex Louden, ma avevano dichiarato che la loro era solo una "semplice amicizia". Alla festa di Capodanno poi, a casa Middleton, stando al tabloid inglese, la fiamma dell'amore si sarebbe riaccesa. "Per tutta la sera i due sono stati seduti fianco a fianco", avrebbe riferito una fonte, "Pippa ha fatto di tutto per stargli a braccetto tutta la sera". E la stessa fonte conclude dicendo: "Se ce la fa a incastrarlo sarà un buon ritorno per l'investimento fatto da Carole Middleton quando decise di mandare le figlie alle scuole private più esclusive del paese".



Quello del Northumberland è uno dei ducati più vasti e ricchi del Regno Unito e George, che gli amici chiamano "principe del nord", è destinato a ereditare una fortuna che si aggira intorno ai 315 milioni di sterline. Un colpo davvero grosso per la sorellina Middleton.