Adriana Lima, un video hot di 5 ore

Nello spot in costume sgambatissimo

6/2/2012

Bella e sexy in costume da bagno l'avevamo già vista parecchie volte. Ma questa volta Adriana Lima compare in uno spot pubblicitario con un costume intero supersgambato mentre sventola la bandiera a scacchi. E nella versione online lo fa per ben 5 ore. Già perché la particolarità di questa nuova campagna pubblicitaria non è solo la straordinaria bellezza dell'angelo di Victoria's Secret, ma anche la durata delle immagini disponibili sul web.

foto Da video

Ammicca sorridente con il suo sguardo magnetico e si muove sinuosa con le sue gambe slanciatissime e perfette al centro di una pista automobilistica. La pubblicità lanciata da Kia Motors America durante il SuperBowl ha fatto davvero centro. La modella attira sguardi e curiosità e per i fan è possibile ammirarla in tutti i suoi movimenti mentre sventola la bandiera dello start. Per chi non ne ha mai abbastanza della Lima è possibile osservare il video su internet della durata di ben cinque ore in cui Adriana rimane sorridente e imperterrita al centro della pista.