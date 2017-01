Federica supersexy per il suo Filippo

Magnini festeggia con la campionessa il suo compleanno

6/2/2012

Tanti auguri Filippo. Il campione italiano di nuoto spegne 30 candeline e festeggia alla grande. In occasione del trofeo di nuoto "Città di Milano" si diverte in vasca con la sua Federica: prima giocano schizzandosi l'acqua addosso, poi si scambiano baci e sguardi complici. Per i festeggiamenti serali i due si scatenano con amici e colleghi in un noto locale in centro.

foto Olycom

Procede alla grande la storia d'amore tra i due nuotatori nata la scorsa estate. Nel capoluogo meneghino per lavoro ogni pretesto è buono per stare a contatto, anche in piscina dove, tra una nuotata e l'altra, si comportano come se attorno a loro non ci fosse nessuno. Baci, abbracci, sorrisi e tenerezze a bordo vasca: i due sono proprio insaziabili. Lui indossa un costume blu con la stampa di una ragazza bionda in bikini che ricorda Fede, lei mostra un teschio messicano all'interno del braccio e tre rose sul fianco, i suoi ultimi tatuaggi.



Di notte altra festa, altro abbigliamento. Al Just Cavalli Cafè la coppia si veste di tutto punto. Magnini indossa un completo nero con camicia bianca e lei un miniabito inguinale che mette in evidenza le sue gambe toniche e sensuali. Ai piedi delle luccicanti scarpe aperte color oro con tacco. Perfetti come due modelli in passerella non danno segno di insofferenza al gelo lombardo. Ci chiediamo solo se Federica Pellegrini, con quell'abitino sia riuscita a sedersi senza provare imbarazzo.