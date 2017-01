Auto vip, guarda chi guida cosa...

Clerici e Hunziker su fiammanti Porsche

6/2/2012

Antonella Clerici ed Eddie Martens girano per Roma a bordo di una Porsche nuova di zecca. Ma anche Michelle Hunziker si fa accompagnare dal suo Tomaso Trussardi con una Porsche grigia. E che dire di Fabrizio Corona e Belen Rodriguez? Loro hanno scelto un fuoristrada Mercedes G, che non passa certo inosservato. E poi ci sono la Tatangelo, la Stone, Fiorello, la Satta e molti altri. Guarda chi guida cosa...

foto Olycom

Qualche sera fa l'uscita mondana di Antonella ed Eddie in un locale della capitale per festeggiare il compleanno di un amico. La coppia si è presentata a bordo di una Porsche nuova di zecca. Qualche settimana prima avevamo visto Tomaso Trussardi sfrecciare su una Porsche grigia con Michelle Hunziker. Ma c'è anche chi come Anna Tatangelo, Jessica Alba e Fiorello preferiscono un suv per poter correre anche in mezzo alla neve. Non si fa mancare nulla, invece, Petra Ecclestone che per la sua Land Rover bianca sceglie una versione estremamente personalizzata con il nome scritto all'esterno dell'auto, ma anche sui tappetini.



Non passano certo inosservati nemmeno Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Loro girano a bordo di una Mercedes G, un fuoristrada in stile anni Settanta col quale collezionano multe soprattutto per divieto di sosta.



In cabrio vanno in giro Sharon Stone che guida una Bentley Continental GTC, elegante e lussuosa, e Vanessa Hudgens insieme ad Austin Butler con l'Audi. Paris Hilton usa una Lexus bianca per fare shopping, mentre Elisabetta Canalis per le vie di Los Angeles scorrazza sulla Mercedes. Gianni Rivera porta a spasso la moglie su una Fiat 500 d'epoca e Melissa Satta sfreccia per Milano sulla sua Mini.