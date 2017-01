Liscia e bionda, la nuova Rihanna

Ha cambiato ancora pettinatura

3/2/2012

Fino a qualche giorno fa aveva i capelli ricci, crespi e castani, oggi la vediamo liscia e bionda. Ecco l'ennesimo cambio di look per Rihanna che ha prontamente postato le sue nuove immagini sul suo profilo Twitter. La camaleontica cantante ha detto di essersi schiarita per la prima copertina dell'anno. E così l'altra sera si è presentata a una partita di basket a Los Angeles sfoggiando la sua chioma platinata.

foto Ap/Lapresse

Le pettinature le ha provate davvero tutte dal corto al lungo, dal liscio al riccio, passando per i colori più disparati, dalle tonalità brune a quelle rosse senza problemi. Sempre più eccentrica, Rihanna continua mettersi in vista sul social network postando foto sexy e private. Ora è il turno della capigliatura, senza dimenticare quel tocco di malizia. Eccola in primo piano in una foto tagliata in modo che sembri nuda. E poi ancora di spalle con un paio di short da urlo. Peccato che il Daily Mail parlando del suo nuovo look sottolinei la somiglianza con Rod Steward...