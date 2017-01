David Beckham imbarazza i figli

Il giocatore resta in mutande per uno spot

3/2/2012

Difficile immaginare che i figli di David e Victoria Beckham possano provare imbarazzo nel vedere il padre seminudo in una pubblicità. E invece è così: "Papà ancora? Tutti ti vedranno in mutande". Uno spot di 30 secondi che mostra il fisico del calciatore con addosso solo la collezione da lui disegnata per l'intimo uomo di H&M è diventato argomento di discussione in famiglia.

foto H&M

Il video verrà trasmesso per la prima volta al SuperBowl il 5 febbraio, ma in casa è circolato da un po' e il calciatore del Los Angeles Galaxy ammette: "I ragazzi sono piuttosto imbarazzati". A pensarci questa situazione suona piuttosto strana visto che di solito ai figli dei vip piace apparire tanto quanto i genitori.



Forse i piccoli di David e Victoria preferiscono condividere certe “intimità” solo in ambito familiare oppure, ingenuamente, non immaginano quanto possano fruttare economicamente pose di quel genere. Inoltre David, recentemente incoronato dalla rivista 101 Hottest Hunks uomo più sexy del pianeta 2012, ha raccontato al Daily mail che da quanto lui e la moglie Victoria sono diventati genitori di una femminuccia, Harper Seven, (arrivata dopo tre maschi), "sono finiti i giorni in cui andavo in giro nudo per casa". Può comunque continuare a farlo fuori...