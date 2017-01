Nina mostra un profilo interessante

La Moric in tv con seno molto generoso

3/2/2012

Nella sua ultima apparizione in tv, Nina Moric si è presentata con un abito largo, arancione. Nulla di strano, se non fosse che la showgirl veste d'abitudine abiti attillatissimi e molto scollati. Che voglia nascondere qualche curva? Il sospetto nasce guardando il profilo di Nina. Un seno più generoso del solito, un viso rotondo e rilassato e un punto vita nascosto da una mise sapientemente studiata.

foto Olycom

Braccia e gambe scoperte, tatuaggi in vista, tacchi vertiginosi e un colore particolarmente vistoso e quasi eccentrico per l'abito di Nina. Non mostra il décolleté, ma le forme prosperose spuntano dal vestito e sembrano essere ancor più in evidenza. Morbido sul punto vita, ma a tratti aderente sul lato B, il look della Moric sembra voler nascondere delle rotondità sospette. Colpa del vestito o c'è dell'altro? Non resta che "attendere"...